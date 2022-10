Il Fiorenzuola sogna l’impresa: alle 14.30 al Pavesi arriva la corazzata Reggiana

Essendo privo del derby con i biancorossi, la partita di cartello della stagione per il Comunale è con la Reggiana. Oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30) le attese sono per questo confronto, tra la corazzata granata sostenuta da un gran numero di tifosi che giungeranno in Val d’Arda e i rossoneri di Tabbiani. Un bello spettacolo sugli spalti ma ci augura anche sul terreno di gioco. La Reggiana o “Regia” come è chiamata la compagine granata è partita col piede giusto al contrario di altre avversarie in lizza per la promozione. Con il contemporaneo scivolone della Carrarese, la squadra allenata da Aimo Diana ha agganciato appunto i toscani in testa alla classifica. Ed ora che è salita sul trono del campionato non ha alcuna intenzione di abdicare.

Pur consapevole delle difficoltà che incontrerà nel corso della partita, solitamente il Fiorenzuola contro compagini di pregio si esalta e punta a disputare una prestazione di livello. In sostanza, il Fiorenzuola non ha nulla da perdere. Il morale dopo la vittoria di Imola è alto e i nove punti in classifica sono al momento un discreto gruzzolo che permette una certa tranquillità. Anche se il momento in casa rossonera è ancora molto particolare con le numerose assenze ed un mese di ottobre che incombe con sette partite in trenta giorni contro avversari di alta levatura, si punta nei prossimi turni a qualche recupero.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Oneto, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello. ( Sorzi,Mamona Anelli, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Currarino, Bondioli, Cavalli) All.: Tabbiani

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Cauz, Cremonesi, Laezza; Guglielmotti, Kabashi, Nardi, Muroni, Nicoletti; Lanini, Montalto ( Pellegrini, Hristov, Libutti, Luciani, Rossi, D’Angelo, Orsi, Sciaudone, Rosafio, Djamanca, Chiesa, Nicoletti, Guiebre, Pellegrini) All.: Diana

Arbitro: Andreani di Prato (Vitale e Biffi), quarto ufficiale Bianchi