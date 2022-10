Mercoledì prossimo la prosecuzione di Fiorenzuola-Lucchese, sospesa sullo 0-0

Il presidente della Lega italiana calcio professionistico, Francesco Ghirelli, ha disposto la prosecuzione della gara tra Fiorenzuola e Lucchese, sospesa mercoledì scorso in seguito al grave infortunio dell’attaccante rossonero Nicola Anelli. Il match era stato interrotto e poi sospeso al 21′ del primo tempo, sul punteggio di 0-0. La prosecuzione dell’incontro, valido come primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, è in programma mercoledì prossimo (12 ottobre) alle 15.00.

