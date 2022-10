Fiorenzuola omaggia il suo patrono San Fiorenzo nel fine settimana

“Viva San Fiorenzo e grazie alle associazioni locali che rappresentano un ottimo esempio di resilienza!”- così il sindaco Romero Gandolfi, senza trattenere l’entusiasmo per la celebrazione patronale che prenderà ufficialmente il via questo fine settimana.

Hanno emozionato il sindaco anche le parole di Ernesto Barbieri, vicepresidente dell’associazione panificatori di Fiorenzuola: “I fornai hanno l’acqua alla gola, ma abbiamo piacere di essere presenti, per far vedere che la nostra associazione, nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi delle risorse e delle materie prime, c’è; vogliamo valorizzare i prodotti di della città come il chisolino ed il bastone di San Fiorenzo”.

I prodotti tipici della celebrazione patronale avranno in valore aggiunto ha sottolineato Barbieri: “I ragazzi dell’associazione A.Fa.Di infatti, lavoreranno assieme alla nostra associazione e tutto il ricavato andrà interamente devoluto all’Associazione Famiglie Disabili”.

L’assessore al commercio Marcello Minari ha illustrato dettagliatamente il ricco programma per questa edizione di San Fiorenzo, nel quale risaltano, assieme alle tipiche attrattive fieristiche quali il buon cibo, le bancarelle e il luna park, le iniziative nel cuore centrale di Fiorenzuola: la Chiesa collegiata.

Non mancheranno naturalmente gli street food, che faranno da anteprima alla festa patronale già a partire da venerdì dalle ore 18, coloratissimi furgoncini-cucina saranno collocati in piazza Molinari; i profumi della cucina pugliese, siciliana, messicana ed altre specialità accoglieranno i passanti.

Per gli amanti della birra tedesca e della cucina bavarese, una sola meta: piazza Caduti. L’associazione Old Rugby, a partire da venerdì sarà operativa al tendone.

Come sempre, saranno presenti anche i gazebo dei commercianti aderenti alle iniziative Vetrine in Centro ed i locali pubblici, i quali anche quest’anno proporranno diverse iniziative.

Intrattenimenti musicali ogni sera per tutti, fra questi, la diretta radiofonica venerdì sera, di Radio Malvisi Network.

L’assessore Minari ha concluso: “Speriamo in una numerosa affluenza, d’aiuto per gli ambulanti, duramente colpiti dallo stop per la pandemia”.