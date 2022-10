Dopo il successo corsaro su Empoli i Fiorenzuola Bees affrontano in casa Faenza

I Fiorenzuola Bees tornano a giocare di fronte al proprio pubblico del PalArquato di Castell’Arquato domenica 16 ottobre alle 18.00, e lo fanno da “corsari” dopo la vittoria ottenuta in quel di Empoli lo scorso weekend.

La squadra di coach Galetti ha alzato le braccia al termine dello scontro toscano, con un 63-74 frutto di una gara comandata fin dall’inizio grazie alle prove da 20 punti e 10 rimbalzi per Giorgi (alla seconda doppia doppia stagionale) e da 19 punti con un ottimo 8/11 da 2 punti per Casagrande.

Dopo il primo ko stagionale patito dai Bees in casa contro la corazzata Rieti, per i gialloblu si staglia dietro l’orizzonte dello storico castello di Castell’Arquato una minaccia concreta, quella della Raggisolaris Faenza, altra squadra costruita fin dall’estate con la chiara volontà di essere assoluta protagonista nel Girone C di Serie B.