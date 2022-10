Fiorenzuola oggi al Pavesi con il Montevarchi per la 5° meraviglia consecutiva

La missione è continuare a sognare. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima centrata poco meno di una settimana fa in casa dell’Olbia, il Fiorenzuola (balzata al comando del girone B di Serie C in coabitazione con Siena e Reggiana) non ha alcuna intenzione di stoppare la sua corsa e anche domani alle 14.30 proverà a regalare ai propri tifosi il quinto sorriso di questo avvio di stagione a dir poco spettacolare. I ragazzi di Tabbiani sfideranno tra le mura amiche dello stadio Pavesi il Montevarchi, squadra toscana che sta attraversando anch’essa uno straordinario momento di forma essendo reduce da quattro risultati utili consecutivi, con tre vittorie di fila.

Massima attenzione, dunque, anche se formazioni abbottonate ed eccessive accortezze poco si addicono allo spumeggiante gioco dei valdardesi. Sul fronte formazione rimangono indisponibili gli acciaccati di lungo corso Yabre, Giani e Scardina, con mister Tabbiani che schiererà il suo solito 4-3-3 con Battaiola tra i pali, Danovaro, Quaini, Cavalli e Oddi in difesa, Oneto, Stronati e Currarino a centrocampo con in attacco il tridente composto da Sartore, Mastroianni e Morello.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Cavalli, Oddi; Oneto, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. (Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Bondioli, Scardina, Fiorini, Potop) All. Tabbiani

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Lischi, Gennari, Chiti, Saporiti, Nador, Amatucci; Giordani; Kernezo, Italeng. (Rossi, Fiumanò, Boccadamo, Manè, Marcucci, Biagi,Pietra, Cerasani, Alagna, Jallow) All. Malotti.