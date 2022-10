Il premio San Fiorenzo a Gianni Finetti e alla memoria di Ugo Borlenghi

Durante il tradizionale concerto patronale della Corale di Fiorenzuola, ieri sera è stato consegnato nella meravigliosa cornice della Collegiata il Premio San Fiorenzo che quest’anno era doppio: il premio in vita è andato a Gianni Finetti, fondatore di Afadi, associazione familiari disabili; il premio in memoria è andato allo scultore Ugo Borlenghi per onorare il valore educativo dell’arte .

La commissione per l’assegnazione del premio, presieduta da Don Gianni Vincini, delegato dal parroco di Fiorenzuola don Giuseppe Illica, era costituita da due rappresentanti della parrocchia di San Fiorenzo, due rappresentanti del Comune di Fiorenzuola e il rappresentante del mensile parrocchiale L’Idea. I premi sono stati consegnati da don Illica e dal primo cittadino di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

I SERVIZI DI DONATA MENEGHELLI: