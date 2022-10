Dopo lo stop con il Gubbio, Fiorenzuola a Cesena per regalare un’altra impresa

Il Fiorenzuola torna oggi al “Dino Manuzzi” dopo 24 anni per affrontare alle 17.30 il Cesena, un’altra corazzata per la categoria. Valdardesi al comando della classifica, padroni di casa distanti tre punti ma in netta crescita dopo il “sacco” di Reggio Emilia dove hanno lasciato basiti i reggiani nel big match di mercoledì. Classifica quindi cortissima, con tante squadre in lotta e Fiorenzuola che pur con i cerotti per gli infortuni dei suoi uomini è pronto di nuovo a dare battaglia ma soprattutto a sognare.

Perché sul terreno in sintetico circondato da spalti che si presumono gremitissimi, intorno alle diecimila unità, i rossoneri sono pronti a tentare un’altra impresa. Come accaduto in tempi abbastanza recenti in serie D al Braglia di Modena o al Mapei stadium.

Tornando al presente, dopo aver metabolizzata la sconfitta col Gubbio il Fiorenzuola ha iniziato subito a programmare la trasferta di Cesena cominciando a fare i conti con gli uomini che saranno presenti e quelli che mancheranno. Non ci sarà Oneto, reduce dall’infortunio di mercoledì e in attesa di esami strumentali; fuori anche Anelli, Giani e Cavalli. In panchina tra gli altri dovrebbero andare Yabre e Scardina. Intanto sembrano superati gli acciacchi occorsi a Quaini e Stronati e questo permette al tecnico di poter effettuare delle scelte sulla formazione.

Le probabili formazioni

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Coccolo, Prestia; Albertini, Bianchi, De Rose, Hraiech;Chiarello; Corazza, Udoh. (Lewis, Mercadante, Kontek, Brambilla, Francesconi, Pollini, Lepri, Bumbu, Adamo, Zecca, Calderoni, Shpendi, Ferrante) All. Toscano.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino, Stronati, Di Gesù ; Sartore, Mastroianni, Morello. ( Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Areco, Bondioli, Scardina, Yabre, Fiorini, Iselle ) All.Tabbiani

Arbitro: Sfira di Pordenone (Licari e Pedone), quarto ufficiale Sacchi