Scontro d’alta classifica a Fiorenzuola: al Pavesi arriva la capolista Virtus Entella

Un’altra corazzata sul cammino del Fiorenzuola. Al Pavesi alle 14.30 arriva l’Entella, l’ultimo ostacolo da affrontare al termine di un mese di ottobre ricco di partite. Capolista insieme al Gubbio, la squadra ligure ha coronato il suo inseguimento al vertice superando domenica l’Ancona. E per non farsi mancare niente e sottolineare ancora di più le proprie ambizioni di ritorno in serie B si è regalata un pezzo da novanta come Gaston Ramirez, che aggiunge altro tasso tecnico ad una squadra che trabocca di qualità da ogni parte. Il trequartista uruguayano non sarà il solo richiamo che dovrebbe far affluire al Comunale un bel numero di spettatori. Gradito sarà il ritorno seppur da avversari degli ex Corbari e Palmieri, due centrocampisti che proprio con la maglia rossonera hanno spiccato il volo. Non è un ex ma è conosciuto dai tempi della serie D, l’attaccante Zamparo made in Borgosesia e poi Reggiana. C’è di tutto insomma per rendere ricco e appetitosa la mensa alla quale vorrebbe partecipare da protagonista anche il Fiorenzuola.

Ieri all’allenamento di rifinitura ha presenziato sorretto dalle stampelle, nella veste di spettatore Edoardo Oneto, reduce dall’infortunio avvenuto nella partita col Gubbio e che prossimamente, si sottoporrà all’intervento al ginocchio. A far compagnia ad Oneto che seguirà la partita odierna in tribuna ci sarà l’altro infortunato di lungo corso, Nicola Anelli. Per la formazione pare che non ci siano troppi dubbi: dovrebbe essere molto simile a quella iniziale di Cesena.

Probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. ( Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Cavalli, Areco, Bondioli, Scardina, Yabre, Iselle, Di Gesù, Giani ) All. Tabbiani

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Barlocco; Tenkorang, Rada, Dessena; Ramirez; Merkay, Zamparo. ( Borra, Reali, Coly, Giammaresi, Favale, Corbari, Palmieri, Tascone, Di Cosmo, Meazzi, Doumbia, Banfi, Faggioli) All. Volpe

Arbitro: Costanza di Agrigento (Trischitta e Iacovacci), quarto ufficiale Olmi Zippilli