Basket Serie B, per la Bakery big match con Rieti. Fiorenzuola in casa di Imola

Cercano entrambe conferme in Serie B (girone C) Bakery e Fiorenzuola, attese da due importanti scontri contro Rieti e Imola. Fischio d’inizio alle 18.00.

Dopo aver collezionato tre vittorie nelle prime quattro gare in campionato (con l’unica sconfitta subita sul campo di Jesi, per un solo punto) la Bakery Basket Piacenza ha tutte le intenzioni di fare il colpaccio sfidando al PalAnguissola Rieti, unica formazione ancora imbattuta del girone.

Seconda vittoria esterna nel mirino per i Fiorenzuola Bees, che oggi scenderanno in campo a Imola per affrontare i padroni di casa della Virtus. La squadra di Galetti ha rotto il ghiaccio anche in casa dopo il 82-79 di domenica scorsa al PalArquato di Castell’Arquato a scapito di San Miniato e ora va a caccia di continuità, aggiungendo un capitolo alla storia di una grande classica del basket emiliano romagnolo, questa volta a distanza di qualche anno e nel palcoscenico di un campionato nazionale come la serie B.