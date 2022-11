Serie C, Fiorenzuola nella tana della Recanatese per tornare al successo

Passato il tempo delle corazzate, si ritorna ai vecchi ed equilibrati confronti per la salvezza. Il Fiorenzuola ha necessità di riprendere il cammino interrotto da tre partite, un digiuno che ha velocemente fatto scendere di quota i rossoneri. Il gruzzolo di 18 punti lascia ancora sonni tranquilli ma è conveniente darsi una mossa per non raccogliere solo degli elogi. Si gioca a Macerata con fischio d’inizio alle 14.30 e l’avversario si chiama Recanatese, una neopromossa che dopo un avvio un po’ stentato si è messa in marcia. Basti pensare che nelle ultime tre gare, mentre il Fiorenzuola ha raccolto zero punti, la squadra leopardiana di punti ne ha incamerati sette. Pari col Pontedera, vittoria con la corazzata Siena e colpaccio ad Alessandria.

A complicare la situazione in casa valdardese oltre ai soliti noti, Anelli e Oneto ci sono le assenze di Cavalli, che accusa un risentimento muscolare e la squalifica di Currarino. In attacco si dovrebbe partire col trio Sartore, Mastroianni e Morello. L’incognita maltempo che imperversa al centro-sud della penisola dopo aver lasciato ieri il piacentino, con terreni allentati e fangosi potrebbe avere un peso nell’orientare le ultime scelte per la formazione. In ogni caso con sole o pioggia, a Macerata sarà partita dura per i rossoneri che sono partiti in anticipo ieri pomeriggio.

Le probabili formazioni

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani; Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Raparo, Morrone; Ferretti, Carpani, Senigagliesi; Sbaffo. (Begheria, Amadio, Longobardi, Tafa, Marafini, Meloni, Alfieri, Minicucci, Zammarchi, Ventola, Marilungo) All. Pagliari.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Di Gesù, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. ( Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Areco, Bondioli, Scardina, Yabre, Iselle, Giani). All. Tabbiani

Arbitro: Cherchi di Carbonia (Piedipalumbo e Marchetti), quarto ufficiale Verrocchi