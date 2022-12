A Fiorenzuola torna la “Family card”: 110mila euro per le famiglie in difficoltà

A Fiorenzuola torna la “Family card”, la card pre-caricata rilasciata dall’amministrazione comunale ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, e spendibile

negli esercizi e attività del territorio aderenti all’iniziativa. Sulla scia dell’esperienza attuata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha infatti valutato di adottare nuovamente il progetto.

Potranno accedere alla misura economica le famiglie residenti sul territorio comunale alla data del 31 ottobre scorso, e aventi un reddito complessivo lordo non superiore a 50mila euro, in riferimento all’anno di imposta 2020: sarà data priorità ai nuclei familiari con figli che frequentano istituti della prima infanzia, dell’infanzia o della scuola primaria. Il valore della card che verrà rilasciata sarà pari a 250 euro per ciascun nucleo familiare: sarà possibile presentare le domande in modalità telematica mediante invio alla mail di posta elettronica certificata del Comune di Fiorenzuola d’Arda ([email protected]), o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fiorenzuola d’Arda. La graduatoria dei beneficiari terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande solo nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari: le card potranno essere utilizzate entro il 31 luglio 2023, esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti al progetto.

“Con la “Family card” l’amministrazione comunale intende offrire un supporto alle famiglie che nei prossimi mesi si troveranno costrette ad affrontare i costi delle utenze energetiche, oltre all’aumento del livello dei prezzi, a partire da quelli dei generi alimentari”, ha commentato l’assessore al Bilancio ed al Commercio del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Marcello Minari: “Nello stesso tempo questa misura è finalizzata a sostenere le attività commerciali ed i pubblici esercizi di vicinato, che nel periodo successivo ai saldi di inizio anno subiscono, in maniera fisiologica, un calo dei volumi di vendita. Per il Comune sarebbe infatti complicato intervenire direttamente su un campo totalmente fuori dal controllo e dagli obiettivi dell’Ente come quello del rincaro dei costi energetici dei privati. Ci auguriamo che le misure contenute nella manovra di bilancio del nuovo Governo diano una risposta più generale, anche al tessuto industriale fortemente provato da questa situazione: noi nel nostro piccolo cerchiamo, come abbiamo fatto la scorsa estate, di dare una risposta alle famiglie ed al nostro centro commerciale naturale”.

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha complessivamente destinato 110 mila euro al progetto, che vive una seconda fase dopo una prima esperienza positiva legata alla ripresa post Covid: secondo i dati emersi al termine dei cinque mesi in cui era stata per la prima volta attivata la card – da aprile ad agosto del 2022 – le famiglie beneficiarie della misura economica avevano infatti speso quasi la totalità delle risorse a loro disposizione. “Ci auguriamo – ha concluso il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi – che questa seconda fase trovi ancora maggiore riscontro sia nelle famiglie che nel numero delle attività coinvolte. Nell’ultimo assestamento di bilancio l’amministrazione comunale ha portato in approvazione anche un aumento delle già ingenti risorse stanziate a favore dei nuclei familiari indigenti, regolarmente seguiti dai Servizi Sociali Comunali mediante varie forme di sostegno”.