Sfida play off al Comunale: il Fiorenzuola riceve il Rimini. Fischio d’inizio alle 14.30

Sfida d’alta classifica per il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani, che per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C riceve oggi alle 14.30 il Rimini.

Il tecnico rossonero ha poche scelte, viste le assenze di Quaini (squalificato) e di Currarino uscito malconcio dall’ultima partita, che si aggiungono a quelle dei lungodegenti Oneto, Cavalli e Anelli.

Fiorenzuola sorpresa del campionato con 28 punti in 16 partite, Rimini che si trova tre lunghezze più giù e che sarà seguito da un buon numero di tifosi.

