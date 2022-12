Raffica di “furti di Natale”. “Entrano in casa in pieno giorno, prendono tutto”

Ormai si conta un furto al giorno. E mentre Carpaneto ora prova ad auto-attrezzarsi col terrore di un altro sabato sera di furti come gli ultimi (“Facciamo passeggiate a turno e qui tutti hanno scaricato la applicazione “Il veicolo” per capire se un’auto sia rubata), la casistica degli odiosi “ladri di Natale” sfugge ad ogni logica.

Vanno in case anche non particolarmente ricche, case di gente che si alza all’alba per lavorare in fabbrica, case di pensionati dove entrano dall’orto, case di mamme che vivono sole col bambino. Prendono su quel che trovano, buttano all’aria gli armadi e, soprattutto, negli ultimi giorni hanno iniziato a voler entrare in casa mentre i proprietari erano tranquilli in sala a guardare la tv o a cucinare, quasi sempre nel tardo pomeriggio o nella prima serata.

Le segnalazioni scattano una dietro l’altra soprattutto nella cintura della città: ci sono stati nel giro di poche settimane furti a Gossolengo, Podenzano, San Giorgio, Carpaneto e anche a San Nicolò, dove una mamma è rientrata a casa con il suo bambino alle 19, ha sentito un rumore e la casa era già soqquadro. A Carpaneto ancora un furto: “L’ennesimo. La casa è stata devastata verso le 17. I carabinieri ci hanno detto giovedì di essere già alla terza segnalazione solo quel giorno”.

Le testimonianze raccolte da Elisa Malacalza su Libertà in edicola e su App