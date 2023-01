Serie C, si separano le strade di Yabre e del Fiorenzuola: risoluzione del contratto

Moustapha Yabre non è più un calciatore del Fiorenzuola. Il club rossonero fa sapere di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore classe 2002, rientrato alla Spal che detiene il suo cartellino. In questa stagione di Serie C Yabre, frenato da un lungo infortunio, ha totalizzato cinque presenze sulla corsia mancina della difesa rossonera.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà