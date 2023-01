Il Fiorenzuola rinforza l’attacco con l’esterno Egharevba della Fiorentina

E’ Destinity Egharevba, esterno d’attacco di proprietà della Fiorentina, l’ultimo acquisto del Fiorenzuola. Egharevba, classe 2003, arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023.

Dotato di fisicità e velocità, Egharevba ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo, settore giovanile dove si è messo in luce soprattutto con la Primavera, dove ha realizzato 6 goal in 21 presenze.

Nel 2021 è poi passato alla squadra Primavera della Fiorentina, club con il quale ha accumulato 26 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni, guadagnandosi anche 4 presenze con la Nazionale Italiana Under 19 e 3 convocazioni con la prima squadra di mister Vincenzo Italiano.

Durante la sua esperienza con la Primavera della Fiorentina, Egharevba ha anche conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana Primavera, prima di passare nella prima metà di questa stagione alla Vis Pesaro in Serie C Girone B, società con cui ha totalizzato 14 presenze.

Egharevba è già a disposizione di mister Tabbiani e del suo staff.