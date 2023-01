Basket Serie B, oggi Bakery in trasferta a Imola. Fiorenzuola in casa con Matelica

Doppio appuntamento casalingo per le due formazioni piacentine impegnate oggi nel campionato di Serie B maschile (ultima giornata d’andata). Alle 18.00 al PalaFranzanti la Bakery di Marco Del Re, reduce da quattro ko consecutivi e ancora in emergenza di organico che verrà tamponata dagli arrivi di spessore di Marco Venuto e Lorenzo Passoni, ex di Firenze da pochi giorni esclusa dal campionato. I biancorossi affronteranno la Virtus Imola, matricola terribile che occupa il quarto posto in classifica.

In contemporanea, alle 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees, freschi del quarto posto della classifica rivoluzionata dall’estromissione di Firenze, sfidano i marchigiani dell’Halley Informatica Matelica, a caccia di punti salvezza. In casa gialloblù assente Jacopo Preti (lesione nella zona ileo-psoas riportata nel match di Ozzano), mentre il capitano Riccardo Pederzini ha iniziato ad allenarsi a pieno regime.