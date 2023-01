Dopo quattro sconfitte di fila il Fiorenzuola cerca riscatto nella tana della Lucchese

Cercare di risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive. Il Fiorenzuola ci prova nel tardo pomeriggio di oggi alle 17.30 sul campo della Lucchese, con i toscani che nell’ultimo turno hanno superato in classifica proprio i rossoneri.

In casa rossonera, ci sono sempre imprevisti in tema di infortuni. Si fermano Danovaro e Frison. Il saldo è tutto sommato è positivo dal momento che rientrano per fine squalifica Potop e Stronati, mentre Scardina che ha ripreso martedì ad allenarsi, ha fatto grossi progressi e Tabbiani intende portarlo in panchina. Cavalli e Sartore con i minuti messi nelle gambe già nella partita con l’Ancona, hanno ora più benzina da utilizzare. L’arrivo di Marcello Sereni aggiunge un uomo alla lista degli esterni e questo rende felice Tabbiani. La trasferta per Lucca sembra partire con buone speranze di muovere finalmente la classifica.

Probabili formazioni

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritello, Benassai, Alagna; D’Alena, Tumbarello, Visconti; Rizzo Pinna, Bianchimano, Bruzzaniti. All.Maraia.

(Coletta, Galletti, Bachini, Maddaloni, Merletti, Ferro, D’Ancona, Di Quinzio, Franco, Mastalli, Catania, Panico, Ravasio, Romero).

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Quaini, Cavalli, Oddi; Currarino, Stronati, Piccinini; Sartore, Mastroianni, Morello. All.Tabbiani.

(Sorzi, Sussi, Bondioli, Fiorini, Di Gesù, Giallombardo, Egharevba, Giani, Sereni, Scardina).

Arbitro: Gemelli di Messina