Un Fiorenzuola galvanizzato affronta alle 14.30 al Pavesi la pericolosa Imolese

L’Imolese che il Fiorenzuola affronta oggi al velodromo Pavesi (fischio d’inizio alle 14.30) è ad una svolta. Ultima in classifica, non fa punti da cinque turni ma sta uscendo dal calcio mercato invernale completamente rinnovata e rinforzata. Mai avversario più scomodo poteva capitare agli uomini di Tabiani appena rigenerati dalla vittoria di Lucca, dopo uno stop di quattro turni. Una “gatta da pelare” pericolosissima.

Il Fiorenzuola, oggi, si trova di fronte una squadra totalmente modificata e di tasso tecnico superiore rispetto alla partita d’andata, dove i valdardesi vinsero per 2-0 in una gara sotto la pioggia con le reti, una per tempo, di Mastroianni e Mamona.

Dopo l’Imolese, per il Fiorenzuola ci sarà il viaggio in casa della capolista Reggiana (mercoledì ore 21), cui seguirà il confronto casalingo contro la pericolante Olbia.

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Cavalli, Sussi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello ( Sorzi, Coghetto, Oddi, Bondioli, Frison, Anelli, Giallombardo, Giani, Egharevba, Sereni, Di Gesù, Piccinini) All. Tabbiani.

Imolese (4-4-2): Rossi; Cerretti, Zagnoni, Serpe, Euguelfi; Mamona, Bertaso, Zanini, Agyemang; D’Auria, Simeri (Adorni, Doda, Bellanti, Bensaja, Perez, Faggi, Macario, Capozzi, De Feo, Paponi, Likendja, Antognoni, Bani) All. Anastasi.