Basket Serie B, doppia sfida casalinga per Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees

Doppia sfida interna per le formazioni piacentine impegnate oggi nel campionato di Serie B maschile. Alle 18 al PalArquato i Fiorenzuola Bees proveranno a murare la fame di punti salvezza di Empoli. I gialloblù di coach Galetti arrivano dall’impresa sfiorata in emergenza sul campo della capolista Rieti (ko all’overtime). Infermeria ancora affollata, con Magrini out, Preti probabilmente fuori causa, mentre uno spiraglio è per Caverni. Per coach Galetti, fondamentale sarà la partenza. “Spero in un nostro approccio buono, l’inizio è un aspetto molto importante, ma in casa facciamo spesso fatica a partire con il piede giusto”.

Dal canto suo, la Bakery scenderà in campo alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza contro Jesi, indigesta all’andata per un solo punto. I biancorossi di coach Marco Del Re sono reduci dal bel blitz di Senigallia e non vogliono fermarsi. “A mio avviso – commenta il tecnico livornese – Jesi resta una delle prime 5-6 squadre del girone come valore, ma sono convinto arriveremo pronti. Davanti al nostro pubblico ce la giocheremo con grande determinazione. In questo periodo del calendario è importante cercare di vincere il più possibile, come siamo riusciti a fare nel girone d’andata”.