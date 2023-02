Al Pavesi basta il rigore di Ragatzu: Fiorenzuola battuto di misura dall’Olbia

Ha tutto il sapore della beffa la sconfitta per 1-0 nella quale è incappato questo pomeriggio il Fiorenzuola, con la squadra di Tabbiani battuta in casa dall’Olbia nella 26° giornata del girone B di Serie C. Ai sardi è bastato il rigore di Ragatzu all’8′ della ripresa per aggiudicarsi l’intera posta in palio.

I rossoneri, dal canto loro, non sono riusciti a capitalizzare la miriade di occasioni create soprattutto nel primo tempo, di fatto un assolo a forti tinte rossonere. Prima Piccinini e poi Currarino sfiorano infatti la rete dell’1-0, l’Olbia riesce a salvarsi in extremis. E così, dopo i primi 45 minuti a reti bianche e un avvio di ripresa contraddistinto anche da una clamorosa traversa centrata dall’attivissimo Piccinini, ci ha pensato un tocco di mano in area di Danovaro a spianare la strada ai sardi, bravi a sfruttare il penalty per portarsi inaspettatamente in vantaggio.

Come se non bastasse, alla mezzora i rossoneri si vedono negare un rigore che è parso nettissimo: il tocco di mano di Tramaglini sembra infatti evidente, ma il direttore di gara – a differenza di quanto accaduto in occasione del gol degli ospiti – lascia proseguire. Inutile il forcing finale operato da Sartore e compagni: per il Fiorenzuola si materializza la terza sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime otto giornate del girone B di Serie C. Ai rossoneri non rimane che mettere nel mirino la prossima partita, domenica 12 febbraio in trasferta in casa dell’Aquila Montevarchi (fischio d’inizio alle 14.30).

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Il primo brivido del match lo regala la squadra sarda al 6′: Ragatzu, dalla corsia mancina, prova a sorprendere Battaiola con un diagonale insidioso diretto sul secondo palo ma la conclusione si spegne di poco sul fondo.

La reazione del Fiorenzuola si materializza all’8 con Stronati. Il centrocampista rossonero, dopo un’azione manovrata, calcia dalla distanza ma il suo tiro non inquadra la porta e termina alto.

Al 14′ grande occasione per il Fiorenzuola: insidiosissimo tiro cross di Currarino dall’out di sinistra, Mastroianni non ci arriva per un soffio.

Un minuto dopo altra chance colossale per i padroni di casa: Ragatzu sbaglia un passaggio in disimpegno, il pallone arriva a Sereni che dalla corsia destra lascia partire un cross deviato da Sposito, sulla ribattuta arriva Piccinini che a botta sicura spara alto.

Al 31′ nuova occasione per i padroni di casa: lancio dalle retrovie a pescare la corsa di Sartore che dalla destra mette in mezzo per Currarino, il cui sinistro viene deviato in extremis dal difensore Bellodi.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Non sono nemmeno trascorsi due minuti dall’avvio della ripresa e il Fiorenzuola sfiora nuovamente il gol. Questa volta è Piccinini a far tremare la porta difesa da Sposito, centrando in pieno la traversa dopo un’azione confusa.

GOL DELL’OLBIA – All’8′ l’arbitro indica il dischetto dopo un tocco con la mano di Danovaro in piena area. Ragatzu calcia dagli 11 metri, Battaiola ci arriva ma il pallone entra comunque in rete.

Il Fiorenzuola prova a scuotersi e al 22′ sfiora il pareggio: cross di Sartore, Stronati tutto solo mette fuori di testa da ottima posizione.

Al 29′ Filippo Scardina, appena entrato al posto di Mastroianni, va vicinissimo al gol con un colpo di testa su assist di Morello allontanato in qualche modo dalla difesa sarda.

Al 30′ clamoroso tocco di mano in area di Travaglini ma l’arbitro fa segno di proseguire: è parsa l’azione fotocopia che ha portato al rigore di Ragatzu.

FIORENZUOLA-OLBIA 0-1

FIORENZUOLA: Battaiola; Sereni (57’ Morello); Stronati; Mastroianni (73’ Scardina); Sartore; Quaini; Oddi (79’ Dimarco); Currarino © (79’ Di Gesù); Cavalli; Piccinini (57’ Fiorini); Danovaro. All. Tabbiani. A disposizione: Sorzi; Iselle; Frison, Bondioli; Coghetto; Bontempi; Giani; Egharevba.

OLBIA: Sposito; La Rosa; Bellodi; Ragatzu (88’ Sueva); Brignani; Nanni (57’ Corti); Travaglini; Biancu (77’ Incerti); Emerson; Contini (57’ Dessena); Arboleda. All. Occhiuzzi. A disposizione: Van Der Want; Babbi, Zanchetta; Boganini; Sperotto; Fabbri; Konig.

Arbitro: Renzi da Pesaro – Assistenti: Cataneo da Foggia – Cassano da Saronno – IV Assistenti: Cerea da Bergamo

Reti: 53’ rig. Ragatzu (O)

Note: Recupero: 0’ e 5’ – Spettatori: 356 – Angoli: 2-3 – Ammoniti: Ragaztu (O); Sereni (F); Quaini (F); Currarino (F); Baldrighi (F); Emerson (O)