Basket Serie B, trasferta romagnola in casa di Faenza per i Fiorenzuola Bees

Trasferta romagnola per i Fiorenzuola Bees, in campo oggi alle 18 al PalaCattani di Faenza per sfidare i Blacks in uno scontro importante per l’alta classifica del girone C di Serie B maschile. I padroni di casa (reduci da sei vittorie consecutive) sono secondi alle spalle della capolista Real Sebastiani Rieti, mentre i gialloblù valdardesi condividevano alla vigilia del turno il quarto posto con Bakery e Ancona. La vigilia in casa Bees ha visto una novità di mercato con il roster integrato dall’arrivo di un giovane elemento: a titolo temporaneo dalla Fulgor Fidenza giunge l’ala grande Ilija Biorac, classe 2004 e due metri e 2 centimetri di altezza.

Fiorenzuola viaggerà sull’A14 con il morale alto derivante dall’ottimo inizio del 2023, con tre vittorie in quattro incontri. L’infermeria non allenta la presa ma ormai i Bees sono abituati alla convivenza forzata, come già dimostrato domenica scorsa stringendo i denti nella vittoria casalinga al PalArquato contro Empoli (97-87).