Il Fiorenzuola sogna il colpaccio contro il Cesena. Si gioca alle 14.30

“ Squadra d’altra categoria, insieme alla Reggiana- dice il tecnico – difficile da affrontare per le grandi qualità di cui dispone. Forti fisicamente, forti sulle palle inattive, una rosa ricca di alternative, un bomber come Corazza, ma non solo. Dovremo giocare al cento per cento e sperare contemporaneamente in qualche loro passo falso. Cesena è una piazza che sposta tante persone, dagli spalti ci sarà un bello spettacolo e spero anche sul campo. Il campionato è ancora lungo, i romagnoli hanno tante possibilità. ”

In casa rossonera si sa già un po’ tutto in tema di infortuni. Fuori in difesa, Potop e Cavalli, fuori in attacco Mastroianni, Scardina e il giovane Anelli, con l’aggiunta di Oneto ai box da tempo. Tabbiani, in difesa e attacco ha scelte quasi obbligate. Bondioli in retrovia, Giani a fare il vice Mastroianni. Qualche scelta in più per il centrocampo dove può puntare su diversi pretendenti.