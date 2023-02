Sabato 4 marzo al Verdi di Fiorenzuola “Comincium”: in scena Ale e Franz

Sarà il popolare duo comico composto da Ale e Franz, al secolo rispettivamente Alessandro Besentini e Francesco Villa, a calcare il palco del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda nel prossimo appuntamento della stagione 2022-2023, in calendario sabato 4 marzo alle 20.45.

Ale e Franz, noti al pubblico per la partecipazione in diversi film e programmi televisivi – in particolare “Zelig” – presenteranno lo spettacolo “Comincium”, diretto da Alberto Ferrari; scritto da loro stessi insieme ad Alberto Ferrari e Antonio De Santis, ed accompagnato dalla musica di Luigi Schiavone (alla chitarra); Fabrizio Palermo (al basso); Francesco Luppi (alle tastiere), e Marco Orsi (alla batteria), e dalla voce di Alice Grasso.

I TEMI DI “COMINCIUM”

“Comincium” vuole essere uno spettacolo leggero e divertente”, spiegano proprio Ale e

Franz nella presentazione, con riferimento agli ultimi anni caratterizzati dall’emergenza

pandemica. “Abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere, e abbiamo voglia di leggerezza.

Ripartiremo pertanto da dove eravamo rimasti, ovvero dalla voglia di veder ridere il

pubblico”. Tra musica e umorismo, il filo conduttore di “Comincium” saranno pertanto gli

sketch comici proposti da Ale e Franz: un tratto di “un cammino che negli ultimi

venticinque anni ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, e ci ha aiutato a

condividere con il pubblico la nostra comicità”.