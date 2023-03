Un Fiorenzuola con l’infermeria colma sogna l’impresa in casa dell’Entella

Trasferta in Liguria per il Fiorenzuola, che oggi alle 14.30 scenderà in campo a Chiavari contro l’Entella. I rossoneri, alle prese le assenze di Frison e Oddi (che si aggiungono ai vari Oneto, Scardina, Mastroianni, Anelli, Cavalli e Potop) tenteranno l’impresa in casa di una delle corazzate del girone B di Serie C. Reduce dal buon pareggio con il Cesena, alla squadra di mister Tabbiani servirà molta attenzione per sperare di portare a casa dei punti.

Dell’infermeria rossonera è già stato detto tutto. Linea difensiva obbligata come domenica,con Danovaro, Quaini, Bondioli e Dimarco ma senza il possibile e prezioso soccorso di Oddi e Frison in corso di gara. Qualche alternativa in più in attacco con Giani a fare il vice Mastroianni, ballottaggio sugli esterni con Morello, Sereni e Sartore. Cinque uomini per tre posti per il centrocampo, da scegliere tra Piccinini, Currarino, Di Gesù, Stronati e Fiorini.

Le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Luca; Parodi, Chiosa, Reali; Tomaselli, Rada, Tascone, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj. (Paroni, Pellizer, Manzi, Sadiki, Favale, Siatounis, Meazzi, Morosini, Banfi, Faggioli, Corbari, Paolucci) All. Volpe.

U.S. FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello. (Sorzi, Coghetto, Di Gesù, Bontempi, Currarino, Egharevba, Sereni) All. Tabbiani.