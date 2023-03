Centro per le famiglie di Fiorenzuola, nuovi laboratori tra “il suono e l’ascolto”

Proseguiranno, anche nei mesi di marzo e aprile, i laboratori educativi rivolti a genitori e bambini della fascia d’età tra gli zero e i tre anni, curati dalla pedagogista Monica Garatti. I laboratori, gratuiti ed organizzati in collaborazione con il Settore dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Fiorenzuola d’Arda, e le cooperative sociali Aurora Domus e Strade Blu, si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie del Distretto Sociosanitario di Levante, in via Teofilo Rossi, e saranno dedicati al tema “Il suono e l’ascolto: alla scoperta dei materiali di riciclo e dei loro suoni”.

“Come i precedenti laboratori, anche questo ciclo di attività – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie del Distretto di Levante, Paola Pizzelli – ha le finalità di sostenere la relazione tra genitore e bambino e promuovere le relazioni tra le famiglie, che possono condividere queste esperienze significative in un ambiente accogliente ed informale”.

Il ciclo prevede quattro incontri, tutti a partire dalle 17 sino alle 19: venerdì 10 marzo “Che rumore fa… la plastica”; venerdì 24 marzo sarà la volta di “Che rumore fa… la musica”; venerdì 31 marzo toccherà a “Che rumore fa… la carta” mentre venerdì 14 aprile il ciclo si chiuderà con “Che rumore fa… l’acqua”. Si tratterà di laboratori sonori, volti a stimolare la fantasia e la spontaneità dei bambini mediante un coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nel percorso proposto. Ogni genitore, infatti, insieme al proprio bambino, potrà sperimentare liberamente le attività proposte utilizzando il materiale messo a disposizione nel rispettivo laboratorio.