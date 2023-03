Centrocampo baby e tridente inedito per i rossoneri: Carrarese-Fiorenzuola 0-0

Il Fiorenzuola sempre più incerottato fa visita alla Carrarese nel turno infrasettimanale del Girone B di Serie C, valido per la 32esima giornata.

Mister Luca Tabbiani deve fare a meno di Currarino, Morello, Potop, Oddi, Scardina e Oneto, con Stronati, Cavalli, Mastroianni e Anelli che recuperano solo per la panchina.

Formazione praticamente obbligata, quindi: centrocampo baby con Piccinini (classe 2001), Fiorini (2011) e Di Gesù (2002) e attacco affidato al tridente Sartore-Giani-Sereni.

Nella Carrarese, in campo gli ex Piacenza Della Latta e Imperiale, solo panchina per l’ex rossonero Palmieri.

LA CRONACA

Al 2′ Coccia crossa male dalla sinistra, esce una traiettoria pericolosa che Battaiola manda in corner con l’ausilio della traversa.

LE FORMAZIONI

Carrarese (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Mercati, Schiavi, Della Latta, Bozhanaj, Coccia; Bernardotto, Capello (Rovida, Satalino, Folino, D’Ambrosio, Mercati, Palmieri, Grassini, Cerretelli, Bernardotto, Capello, Frey). All.: Alessandro Dal Canto

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Di Gesù, Fiorini; Sartore, Giani, Sereni (Sorzi, Cavalli, Coghetto, Frison, Bontempi, Stronati, Giallombardo, Kenzin, Anelli, Egharevba, Mastroianni). All.: Coppola (Tabbiani squalificato)

Arbitro: Gemelli di Messina