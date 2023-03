Disastro Fiorenzuola: con il Pontedera troppi errori, i toscani vincono 4-0

Prosegue il momento negativo del Fiorenzuola, travolto questo pomeriggio in casa dal Pontedera per 4-0. Una prova decisamente negativa quella dei rossoneri, poco concreti in attacco e letteralmente disastrosi in difesa: ben due i rigori concessi agli avversari, in rete con Nicastro (autore di una tripletta) e Cioffi. Una sconfitta che fa scivolare il Fiorenzuola (a secco di vittorie da cinque gare) al 13° posto nel girone B di Serie C, a soli cinque punti dalla zona playout quando mancano altrettante giornate al termine della stagione regolare.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Fiorenzuola e Pontedera in campo al Velodromo Pavesi per la 33° giornata del girone B di Serie C.

a prima occasione del match è targata Fiorenzuola: al 3′ di Piccinini su assist di Sartore, liscia incredibilmente il pallone e sparacchia sul fondo.

La risposta del Pontedera non si fa attendere: al 4′ Battaiola disinnesca con i pugni il gran tiro dalla distanza di Benedetti.

Al 5′ ancora una chance per il Fiorenzuola: Fiorini imbuca per Bontempi, che davanti a Siano si lascia ipnotizzare: il portiere toscano sventa la conclusione con i piedi.

Al 13′ il Pontedera si porta in vantaggio con la rete di Nicastro, lasciato colpevolmente libero di staccare di testa a centro area su cross mancino di Perretta.

Al 20′ ci prova Bontempi con un pregevole destro a giro dal limite dell’area, sfera che fa la barba al palo e si spegne sul fondo.

Al 28′ padroni di casa vicinissimi al pareggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Sartore crossa dalla destra pescando a centro area Bondioli, il cui colpo di testa a botta sicuro viene però respinto da un intervento prodigioso di Siano.



LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 6′ prima occasione del secondo tempo per il Fiorenzuola: bella azione corale dei rossoneri che culmina con il destro dalla distanza di Bondioli, di poco alto sopra la traversa.

Al 14′ altra chance per i rossoneri con la bordata da fuori di Fiorini, fuori di pochissimo.

Al 17′ punizione dal limite dell’area per il Fiorenzuola, Dimarco calcia potente ma centrale e Siano sventa.

Al 22′ rigore per il Pontedera: Piccinini frana addosso a Cioffi in piena area e il direttore di gara non ha dubbi nell’indicare il dischetto. E’ lo stesso Cioffi a presentarsi dagli undici metri e siglare lo 0-2.

Al 35′ il Pontedera cala anche il tris. Giani addomestica male un pallone sulla trequarti, i toscani ripartono in contropiede con Nicastro, che dopo aver percorso parecchi metri non lascia scampo a Battaiola firmando la doppietta personale che vale lo 0-3.

Rossoneri in caduta libera: al 40′ Peli aggira Quani in piena area, il difensore del Fiorfenzuola lo abbatte. Secondo calcio di rigore per i toscani, dal dischetto si presenta Nicastro che cala il poker e si regala la tripletta personale.

Al 45′ un gran colpo di reni di Siano nega a Mastroianni, bravo a prendere l’ascensore e a staccare di testa, il gol della bandiera. E’ l’ultima occasione della partita.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (26′ st Giani), Quaini (43′ st Coghetto), Bondioli (37′ st Cavalli), Dimarco (37′ st Egharevba); Piccinini, Fiorini, Bontempi (37′ st Frison); Sereni, Mastroianni, Sartore.

(Sorzi, Stronati, Anelli, Coghetto, Oddi, Cavalli, Egharevba, Giallombardo, Kenzin). All. Tabbiani.

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (1′ st Guidi); Somma (al 10′ st Shiba), Izzillo (10′ st Cioffi), Catanese (40′ st De Ioannon), Perretta; Benedetti; Mutton (15′ st Peli), Nicastro.

(Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Ianesi, Sosa, Di Bella, Tripoli). All. Canzi.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Reti: 13′ pt, 35′ e 40′ st Nicastro, 22′ st Cioffi.

LA PRESENTAZIONE – Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Carrarese, il Fiorenzuola proverà oggi a conquistare i punti che ancora mancano per ottenere una salvezza tranquilla.

Alle 17.30 al velodromo Pavesi scende un Pontedera piazzato all’ottavo posto, quindi in piena corsa playoff con una dote di 47 punti contro gli inamovibili 38 dei rossoneri, i quali ormai (anche a causa dei tanti infortuni) non vincono da ben quattro partite.

Si cercherà dunque di ripartire dalla recente prestazione fornita a Carrara: ko netto, ma risultato assai bugiardo per quanto osservato allo stadio dei Marmi.