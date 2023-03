Fiorenzuola oggi in casa alle 17.30 con il Pontedera per spezzare la crisi

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Carrarese, il Fiorenzuola proverà oggi a conquistare i punti che ancora mancano per ottenere una salvezza tranquilla.

Alle 17.30 al velodromo Pavesi scende un Pontedera piazzato all’ottavo posto, quindi in piena corsa playoff con una dote di 47 punti contro gli inamovibili 38 dei rossoneri, i quali ormai (anche a causa dei tanti infortuni) non vincono da ben quattro partite.

Si cercherà dunque di ripartire dalla recente prestazione fornita a Carrara: ko netto, ma risultato assai bugiardo per quanto osservato allo stadio dei Marmi.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Bontempi, Fiorini, Piccinini; Sereni, Mastroianni, Sartore (Sorzi, Iselle, Coghetto, Frison, Egharevba, Giani, Cavalli, Oddi, Kenzin, Giallombardo, Anelli, Stronati). All. Tabbiani.

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Bonfanti, Shiba; Peli, Catanese, Izzillo, Perretta; Benedetti; Nicastro, Ianesi (Stancapiano, Vivoli, Di Bella, Goncalves, Tripoli, Guidi, Somma, De Ioannon, Cioffi, Mutton, Sosa, Espeche, Casadidio). All. Canzi.