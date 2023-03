Il Basket Fiorenzuola saluta coach Galetti. Al suo posto arriva Simone Lottici

Il Basket Fiorenzuola saluta, dopo quattro stagioni, coach Gianluigi Galetti: al suo posto arriva Simone Lottici. A lui (che guidò i “Bees” tra il 2015 e il 2018 conquistando una Coppa Emilia Serie C Gold, una finale playoff e due semifinali playoff di Serie C Gold) il compito di portare a termine nel migliore dei modi la stagione in corso.

Si tratta dunque di un ritorno, con Lottici che allenerà per la prima volta i Fiorenzuola Bees in Serie B.