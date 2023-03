Per il Fiorenzuola è arrivato il momento di spendere il primo “bonus salvezza”. La squadra rossonera ha tutte le intenzioni di centrarlo oggi alle 14.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria, primo test di una volata che durerà cinque partite. Scontato dire come l’obiettivo, per la squadra di Tabbiani, sia chiudere la pratica in anticipo tra la gara di oggi e quella di sabato nell’incontro casalingo con la Torres. Impresa fattibile ma non facile per tanti motivi, a cominciare dal discorso infortuni.

L’Alessandria, dal canto suo, ha qualche assenza per infortunio, uno squalificato (Sabbione), la carica giusta di una squadra che lotta per la salvezza con l’aggiunta della mina vagante Sylla che tradizionalmente per i valdardesi è un avversario indigesto.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Baldi, Sini, Checchi, Nunzella; Guidetti, Nichetti, Speranza, Gazoul; Martignago, Sylla (Marietta, Rossi, C.Renault, Perseu, Lombardi, Ascoli, Ghiozzi, Lamesta, Pagani. Rota, Galeandro, N’Gbesso). All.Lauro.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Quaini, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Bontempi; Giani, Mastroianni, Sereni ( Sorzi, Coghetto, Danovaro, Frison, Oddi, Bondioli, Egharevba, Anelli ) All. Tabbiani.