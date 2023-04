Fiorenzuola, oggi contro la Torres serve un ultimo colpo di reni per la salvezza

Fiorenzuola, un tentativo per un altro passo verso la salvezza. Oggi alle 14.30 al velodromo Pavesi scende la Torres ed è scontro per evitare il rischio di scivolare verso i playout. Gli isolani hanno 35 punti in classifica appaiati ai cugini dell’Olbia e sono alle spalle dei valdardesi che se la passano un po’ meglio con 39 punti. Il futuro passa insomma nei piedi delle due formazioni in un intreccio che dovrebbe rendere alta la tensione nella gara di oggi. Da un turno la Torres è tornata ad essere guidata da Alfonso Greco richiamato dopo l’esonero di Sottili. E’ reduce dal pareggio interno con l’Ancona e scende in Val d’Arda con propositi bellicosi.

All’andata il Fiorenzuola vinse per 1-0 con gol di Mastroianni su cross di Sartore. Proprio Sartore tiene in apprensione i rossoneri. L’esterno brasiliano ha scontato il turno di squalifica ed è disponibile ma nell’allenamento di rifinitura di ieri si è fermato accusando un problema muscolare e i sanitari stanno valutando le sue condizioni. Al di là di questo inciampo in casa Fiorenzuola, pur con i cronici problemi legati alle assenze, c’è fiducia dopo il valido pareggio di Alessandria. Uomini contati in alcuni reparti ma desiderio di mettere il cuore per scavalcare l’ostacolo.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Quaini, Cavalli, Dimarco; Bontempi, Fiorini, Piccinini; Giani, Mastroianni, Sereni.

(Sorzi, Danovaro, Coghetto, Frison, Bondioli, Oddi, Egharevba, Sartore, Kenzin, Anelli) All. Tabbiani.

TORRES (4-4-2): Garau; Fabriani, Dametto, Antonelli, Pinina; Saporiti, Masala, Urso, Liviero; Diakite, Scotto.

(Carboni, Salvato, Carminati, Girgi, Heinz, Gianola, Tesio, Bonavolontà, Campagna, Omoreghe) All. Greco.