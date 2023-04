Ultima di campionato per il Fiorenzuola, contro il San Donato basta anche un punto

Il San Donato che oggi affronta il Fiorenzuola (fischio d’inizio alle 14.30 a Montevarchi) per l’ultima giornata di campionato, non è rassegnato e cerca il successo pieno anche se i playout sono inevitabili.

Dal canto loro, anche se lo scenario è leggermente cambiato oggi i valdardesi devono ugualmente stare all’erta perché il loro traguardo, seppur vicino, è legato alla conquista di almeno un punto, che sarebbe la soluzione migliore. In subordine occorrerebbe affidarsi ad una sconfitta di misura per mantenere la differenza reti a favore, attualmente a più sei rispetto all’Alessandria, unica antagonista che può interferire, nel frattempo impegnata col Cesena al “Moccagatta”. I rossoneri a secco di vittorie dalla trasferta di Lucca, falcidiati da assenze, con un attacco da 31 reti (il peggiore del girone) possono però chiudere la stagione con orgoglio, per legittimare lo splendido girone d’andata e dare anche un calcio alla cabala che li vede soccombenti tre volte su quattro nella storia recente dei confronti col San Donato Tavarnelle.

Le probabili formazioni

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Pezzola, Gorelli, Rossi E.; Calamai, Bovolon, Bianchi; Russo; Mazierli, Ubaldi All. Buzzegoli.

(Biagini, Campinotti, Montini, Borghi, Regoli, Rossi A., Viviani, Galligani, Gerardini, Noccioli, Gjana, Carcani, Sepe).

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Quaini, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Stronati; Giani, Mastroianni, Sereni All. Tabbiani.

(Sorzi, Iselle, Coghetto, Danovaro, Frison, Bondioli, Anelli, Currarino, Sartore, Oddi, Scardina, Bontempi, Egharevba)