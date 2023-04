Basket B, penultima di regular season: sfide interne per Bakery e Fiorenzuola

Doppio appuntamento casalingo in contemporanea per le due formazioni piacentine impegnate nel campionato di Serie B maschile (girone C) arrivato alla penultima giornata di regular season.

Alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza la Bakery continua la rincorsa al quarto posto ospitando i toscani targati La Patrie San Miniato, terz’ultima forza del campionato. I biancorossi di coach Del Re sono rinfrancati dal successo esterno del sabato precedente a Ozzano contro la Sinermatic (85-87), agganciata alla quinta piazza e a -2 da Jesi quarto.

In contemporanea, al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees inseguiranno il bis casalingo dopo l’impresa “domestica” contro Fabriano (terza in classifica) affrontando proprio Ozzano dell’ex Klyuchnyk. La squadra di coach Lottici cerca il miglior posizionamento possibile in classifica in vista del matematico spareggio in chiave-serie B Eccellenza della prossima stagione.

Classifica: Rieti 46, Faenza 42, Fabriano 36, Jesi 32, Ozzano, Bakery Piacenza 30, Ancona 28, Senigallia, Andrea Costa Imola, Fiorenzuola Bees, Virtus Imola 26, Matelica 16, San Miniato 12, Empoli 10, Tigers Romagna 6.