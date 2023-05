Basket, Imola è travolta: anche la B dei Fiorenzuola Bees ora diventa d’élite

La sirena del Palarquato fischia la fine di gara 3 e il popolo gialloblu esplode di gioia: i Fiorenzuola Bees ce l’hanno fatta, battono 3-0 Imola nella serie playoff e conquistano così un posto nella prossima Serie B nazionale come accaduto nei giorni scorsi alla Bakery. Un confronto praticamente senza storia, condotto con autorità dal primo all’ultimo minuto da Pederzini e compagni.

Primo possesso Bees, Lottici inizia il match con Magrini, Pederzini, Preti, Biorac e Giacchè, proprio quest’ultimo sblocca la contesa con una conclusione da 3 punti. Bene anche Preti che prende fallo, fa 1 su 2 ai liberi e allunga 4-0. Imola si scuote con Cosenza, Biorac e Preti ricacciano indietro gli avversari sul 9-2. Entra capitan Ricci e si fa subito sentire sotto canestro, i Bees scappano 13-4 e coach Grandi chiama time out. Al rientro Corcelli va a segno, poi rimane a terra alcuni minuti dopo uno scontro con Magrini, fortunatamente senza gravi conseguenze. La difesa di casa funziona alla perfezione e fa ripartire Casagrande che trova il 17-7, si chiude così il primo quarto. Trentin si mette in proprio e accorcia facendo anche 2 su 2 ai liberi, 17-11, dalla parte opposta c’è sempre Casagrande a fare la voce grossa, poi Pederzini rimanda i suoi sul vantaggio di 10 lunghezze. Ancora Casagrande mattatore da lontano e time out per Imola in evidente difficoltà sul 24-11. Si rientra e il copione è lo stesso: Casagrande infila la tripla. Gli ospiti si aggrappano a Tognacci, ma i Bees sono sospinti dal pubblico e si portano sul 32-15, sembra non esserci match. I ragazzi dell’Andrea Costa limitano parzialmente i danni, ma il punteggio all’intervallo lungo parla chiaro: 3623. Squadre di nuovo in campo, Cusenza centra la tripla che ridà un po’ di vigore ai compagni, bravo Ricci a prendere fallo e spezzare l’inerzia, Fiorenzuola si fa sotto e con Magrini segna il 4326. Bees concentrati anche ai rimbalzi, Imola fa invece sempre molta fatica a essere incisiva in attacco. Piove sul bagnato per Imola, Cusenza è il più pericoloso, ma deve uscire per un infortunio. I biancorossi tentano comunque una rimonta che si interrompe con la tripla di Pederzini, 47-32 e vantaggio ancora rassicurante. Attacchi spuntati nella seconda parte del parziale, Magrini fugge e coglie un’altra tripla, si va all’ultimo quarto sul punteggio di 51-36. Sempre Magrini fa centro al rientro in campo, la sensazione è che il divario sia ormai quasi incolmabile. Restelli fa 3, ma lo imita il solito Magrini e così c’è ben poco da fare per Imola. Finisce con il “grazie ragazzi!” del pubblico, la Serie B rimane a Fiorenzuola.

FIORENZUOLA BEES ANDREA COSTA IMOLA 70-54 (17-7; 36-23; 51-36) BEES: Casagrande 13, Re 2, Devic, Caverni 6, Pederzini 10, Giacchè 7, Preti 9, Biorac 8, Bettiolo, Ricci 7, Magrini 8. All. Lottici.

IMOLA: Restelli 2, Roli, Fazzi, Barbieri, Ranuzzi 11, Corcelli 2, Marangoni 6, Spagnoli, Cusenza 15, Tognacci 8, Montanari 5, Trentin 5. All. Grandi.