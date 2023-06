Le strade di Luca Tabbiani e del Fiorenzuola si separano.

Il periodo di riflessione che il tecnico e la società si erano dati reciprocamente (e amichevolmente) ieri è scaduto e si è arrivati ai saluti.

Giunto quattro stagioni fa da semi-sconosciuto, Tabbiani è stato protagonista di vere e proprie imprese, con la promozione dalla Serie D alla Serie C, conservata con due salvezze dirette consecutive.

Tabbiani chiude con 137 panchine in rossonero. Sfumate le piste di Novara e Livorno, Catania al momento sembra per lui l’approdo possibile.

Intanto il Fiorenzuola, preso atto dell’addio, intensificherà la ricerca del nuovo tecnico, con un preciso identikit: tecnico emergente, giovane e desideroso di mettersi in mostra, adattandosi alle linee guida societarie, che hanno sempre privilegiato umiltà e bel gioco.

