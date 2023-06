Si apre la 27° edizione della Vernasca Silver Flag: programma e viabilità

Sta per scattare dai blocchi di partenza la 27° edizione della Vernasca Silver Flag, competizione per auto d’epoca organizzata dal Cpae di Piacenza. Il raduno è un consolidato appuntamento di assoluto prestigio nel calendario italiano ed europeo delle manifestazioni per auto d’epoca, raccogliendo in ogni edizione più di 200 iscrizioni di collezionisti provenienti da tutta Europa.

PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno

14-00-18.00 Castell’Arquato Verifiche e distribuzione numeri

21:00 Vernasca area Antica Pieve Concerto in onore dei partecipanti

Sabato 10 giugno

8.00 – 10.00 Verifiche e distribuzione numeri

11.00-12.50 prima manche Castell’Arquato-Vernasca

13.15 discesa a Castell’Arquato al seguito di Pace Car

15.30-17.15 seconda manche Castell’Arquato-Vernasca

17.30 discesa a Castell’Arquato al seguito di Pace Car

17.45 Parcheggio vetture nei paddock

Domenica 11 giugno

10.30 terza manche Castell’Arquato-Vernasca

14.00 premiazioni concorso di restauro e conservazione

14.30 discesa a Castell’Arquato al seguito di Pace Car

CHIUSURA STRADA

Sabato 10 giugno dalle 10.00 alle 14.00. Dalle 14.45 alle 18.00.

Domenica 11 giugno dalle 09.30 alle ore 14.00

Resterà possibile raggiungere Lugagnano da Vigolo Marchese percorrendo la Val Chiavenna, così come sarà possibile raggiungere Morfasso da Castell’Arquato passando per località Pallastrelli, al termine di questa strada si prende la tangenziale di Lugagnano Val e da lì si raggiunge Morfasso e la diga di Mignano. Rimarrà raggiungibile Vernasca da Castell’Arquato passando da Bacedasco Basso e proseguendo diritto verso Vernasca.

GLI ISCRITTI