Fiorenzuola, il dopo Tabbiani parte oggi con il Bonatti Day. Attesa l’ufficialità

Oggi si attende il momento della comunicazione ufficiale del nuovo allenatore del Fiorenzuola. Ormai tutto è stato deciso nelle sede di via Campo sportivo. Andrea Bonatti, 38 anni, già dato in pole position negli ultimi giorni, ha bruciato la nutrita concorrenza. Andrea Ciceri ex Sangiuliano, Fabio Rebuffi ex Alessandria e Nicola Corrent ex Mantova erano i nomi individuati da Marco Bernardi, il diesse, per la successione a Luca Tabbiani, accasatosi al Catania. Nei giorni scorsi era circolata anche un’altra voce, relativa al possibile interessamento nei confronti di Gabriele Giannini della Sanremese, ma l’ipotetica candidatura a quanto pare è svanita velocemente.

Bonatti, bresciano, con i suoi 38 anni, è il più giovane al pari di Rebuffi del lotto dei quattro candidati ed è reduce dall’avventura con la Triestina, conclusa però dopo sette turni iniziali in serie C e una gara di coppa Italia.

Insieme a Bonatti, arriverà un nuovo preparatore atletico, Francesco Pellegrini, portato dal tecnico bresciano, in attesa di definire anche una nuova figura nell’ambito del preparatore dei portieri.

Intanto, proseguono i lavori di allestimento del campo in sintetico in via Barani, dedicato a Roberto Bricchi. Se non ci saranno intoppi il nuovo manto artificiale dovrebbe essere pronto per fine luglio. In progetto è in programma anche l’ampliamento dell’edificio degli spogliatoi.