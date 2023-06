Rinnovo in casa Fiorenzuola, il difensore Simone Potop rossonero fino al 2025

Il Fiorenzuola e Simone Potop hanno raggiunto l’accordo. Il difensore classe 2000 vestirà la maglia rossonera ancora una stagione fino al 30 giugno 2025.

Arrivato in Val d’Arda nella stagione 2020/2021, culminata con la promozione dalla Serie D alla Lega Pro, Potop ha finora totalizzato 70 presenze in tre annate sportive, di cui 51 tra Serie C e Coppa Italia Serie C, dimostrandosi giocatore funzionale sia nel ruolo di difensore centrale che in adattamento da esterno basso difensivo, con una continua crescita di rendimento.