Il Fiorenzuola presenta mister Bonatti: “Ottenere il massimo con umiltà”

Entusiasmo e voglia di confermarsi in casa Fiorenzuola, che dopo l’addio di mister Luca Tabbiani riparte con la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Andrea Bonatti. Tanta soddisfazione per il nuovo incarico per il tecnico bresciano: “Sono contento di essere stato scelto come nuovo allenatore, era l’esperienza a cui ambivo. Il contesto di Fiorenzuola è solido e consapevole nel sapere quali sono le proprie possibilità, ma con una buona dose di umiltà proveremo a ottenere il massimo. Negli ultimi anni l’asticella si è sempre alzata e nemmeno io voglio nascondermi: nessuno ha il diritto di impedirci di sognare, pur sempre radicati nei binari della realtà”.

L’obiettivo principale sarà ancora quello della salvezza diretta, pur condita con la valorizzazione dei giovani e un gioco propositivo, ragioni che hanno portato il Ds Marco Bernardi alla scelta di Bonatti: “Ripartiamo con un nuovo ciclo, con un allenatore giovane ma che ha idee totalmente condivise con quelle della società, ovvero di arrivare ai risultati grazie ad un gioco aggressivo e di dominio del possesso. Andrea ha sposato la nostra filosofia e ha subito capito la realtà di cui andrà a far parte”.

Infine, parola al presidente Luigi Pinalli, che delinea il percorso del futuro rossonero: “Siamo contenti di aver ritrovato la Serie C dopo vent’anni e di potervi partecipare per la terza stagione consecutiva. Speriamo di rimanere qui più a lungo possibile, ma siamo anche consapevoli che in caso di retrocessione non faremmo un dramma, ma lo accetteremmo e saremmo pronti per ripartire. Piacenza in Serie D? Non ci renderebbe felici vedere la realtà più blasonata della provincia nei dilettanti, ma nel caso saprà ripartire con entusiasmo. Anzi mi dispiace non poter più affrontare i biancorossi, in C sono state sempre sfide bellissime”.