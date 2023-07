Streetball, musica e il torneo dei bar animeranno piazzale Darwin a Fiorenzuola

Da venerdì a domenica si alza il sipario sulla quindicesima edizione del “Darwin Knew Basketball”. Sarà un fine settimana di grande basket e spettacolo a Fiorenzuola: piazzale Darwin ospiterà infatti la quindicesima edizione del “Darwin Knew Basketball”,

la grande festa dello streetball (il basket tre contro tre) diventata negli anni tra i più

importanti tornei nazionali, tanto da essere inserita nel circuito “Estathé 3×3 Italia

Streetbasket Circuit”. L’evento – organizzato dall’associazione Darwin Knew

Basketball e dall’amministrazione comunale – è stato ufficialmente presentato nella sala dell’Orologio del municipio di Fiorenzuola.

Si parte venerdì 7 luglio, dalle 18.45, con “Stramlòn”, il torneo dei bar, delle

associazioni e degli enti territoriali, che vedrà gareggiare trenta squadre (composte da

quindici giocatori al massimo) in quattordici discipline tra cui briscola, bocce,

videogames, calciobalilla, ping e beer pong, volano e curling da tavolo, per aggiudicarsi

l’edizione 2023 del Palio “Stramlòn”.

Sabato 8 luglio sarà una giornata nel segno dei tiri a canestro, con le gare dei tornei Open maschile e femminile di streetball, unitamente alle gare di qualificazione del torneo Underground: le migliori squadre dei tornei Open si qualificheranno al Master in programma nella giornata di domenica. In serata, dalle 21.45, sarà grande spettacolo con il “DKB Dunk Contest”, la gara delle schiacciate più grande in Italia, con un cast di spicco: saranno infatti presenti in piazzale Darwin alcuni dei più celebri dunkers internazionali come Chris Staples, Jordan Southerland, Isaiah Rivera, Miroslav Eletski, Marco Mr Jump Favretto e Salvo SkyOne Caruso, davanti ad una giuria composta da Kader Kam, Giulia Cicchinè, Patrizio Mattei ed Angela Adamoli.

Domenica il gran finale del “Darwin Knew Basketball” con i tornei Master maschile e femminile, e le finali del torneo Underground maschile e femminile, a precedere le premiazioni. “Non solo streetball” sottolinenano gli organizzatori: in piazzale Darwin, oltre al basket 3 contro 3, sarà di scena anche la grande musica, nella party zone allestita a lato dei campi e dove sabato, dalle 19, si esibirà la band degli Extramondo, mentre dalle 23 grande attesa per l’after party con i dj set Tubista e Mr Heil. Non mancherà il dj set anche domenica, dopo le premiazioni della manifestazione. Nel piazzale sarà inoltre presente uno “street food corner”: in caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al Palazzetto dello sport di Fiorenzuola d’Arda.