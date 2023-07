Il Fiorenzuola si rafforza a centrocampo con il ritorno di Jacopo Nelli, prelevato a titolo definitivo dal Modena, che ha firmato un contratto triennale.

Si tratta di un ritorno in rossonero per il centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, prima di trasferirsi al Seravezza Pozzi con cui ha disputato da Under ben tre stagioni di Serie D.

Nel 2021/2022 è stato parte della prima rosa del Fiorenzuola in Serie C, collezionando ben 31 presenze e collezionando 2 reti.

Nell’ultima stagione Nelli ha disputato prima 18 presenze con il Piacenza Calcio, poi altre 15 da gennaio con il Renate, entrambe le squadre in Serie C Girone A.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà