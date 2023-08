Il Fiorenzuola cala nella ripresa, il Novara lo travolge 6-1 in amichevole

Il Novara supera nettamente il Fiorenzuola nella prima amichevole pre-stagionale dei rossoneri tra le mura amiche: finisce 6-1 per i piemontesi.

Sulla prima azione manovrata degli ospiti, il cross a rientrare dalla sinistra al 10’ di Calcagni trova il colpo di testa di Scappini, che lasciato solo in mezzo all’area di testa batte sul secondo palo Guadagno. 0-1.

Il Novara prende le redini del gioco nei primi 20 minuti, con il Fiorenzuola che si fa vedere al 23’ con una punizione da posizione interessante poco fuori la linea dell’area su cui Alberti scheggia la parte superiore della traversa.

Al 33’ ottima serpentina fino a dentro l’area da parte di Morello, che semina il panico nella difesa ospite per poi stringere troppo il diagonale ad incrociare da ottima posizione. Palla a lato.

Due giri di orologio e il Novara raddoppia sugli sviluppi di calcio d’angolo, dove al centro dell’area stacca Saidi che di testa mette alle spalle di Guadagno. 0-2.

Al 44’ bello schema di fino su corner da sinistra tra Di Quinzio e Morello, con il tacco del primo a servire il secondo bravo a centrare di mancino per il colpo di testa di Bondioli che è bravo a mettere alle spalle di Boscolo. 1-2.

Un inizio di secondo tempo da dimenticare per i rossoneri, con l’errore in impostazione di Guadagno che vede Prinelli da fuori area trovare il pallonetto beffardo dell’1-3.

Il Fiorenzuola prova a tornare avanti cercando gli scambi Alberti-Gonzi, ma su un retropassaggio errato al 57’ Rossetti si invola nuovamente a rete; Guadagno in uscita riesce a respingere una prima volta, ma sul seguente tap in ancora Rossetti fa 1-4.

Il punteggio si amplia in favore degli ospiti al 64’, quando un bel filtrante dalla mediana libera ancora Rossetti che tutto solo davanti a Guadagno firma l’1-5.

Dopo una girandola di cambi ed il cooling break, il Novara realizza anche la rete dell’1-6 con Prinelli che in area, sebbene defilato, con una staffilata mancina sotto la traversa batte il neo entrato Sorzi.

IL TABELLINO

Fiorenzuola: Guadagno (71’ Sorzi); Silvestro; Gentile; Bondioli (60’ Coghetto); Sussi (46’ Oddi); Gonzi (71’ Beretta); Di Quinzio (46’ Nelli), Di Gesù; Morello (46’ Omoregbe); Stronati, Alberti (71’ Anelli). All. Bonatti. A disposizione: Vivenzio; Kenzin, Giallombardo; Oneto; Pirola; Ramponi.

Novara: Boscolo (46’ Desjardins – 85’ Menegaldo); Saidi (46’ Khailoti); Migliardi (46’ Caradonna); Scaringi (46’ Bertoncini); Gerbino (46’ Lisboa da Silva), Bonaccorsi (46’ Ranieri); Di Munno (46’ Khailoti); Calcagni (35’ Bagatti); Scappini (46’ Corti); Gerardini (46’ Rossetti); Donadio (70’ Valenti). All. Buzzegoli. A disposizione: Martinazzo.

Reti: 10’ Scappini (N); 35’ Saidi (N); 44’ Bondioli (F); 46’ Prinelli (N); 57’ Rossetti (N); 64’ Rossetti (N); 76’ Prinelli (N)