Circo, acrobazie, musica e comicità: il Bascherdeis dei giovani ha conquistato tutti

L’edizione 2023 dei “Bascherdeis”, festival degli artisti di strada giunto al suo 17° capitolo, verrà ricordata a lungo per la varietà degli show proposti (ben 200), per la bravura degli artisti (acrobati, giocolieri, mangiafuoco, cantastorie, musicisti e prestigiatori accorsi da ogni parte del mondo), ma soprattutto per l’organizzazione capillare, con l’associazione “Appennino Cultura” che quest’anno è stata affiancata dai giovani dell’Associazione Wava, supportati da Comune, sponsor e realtà locali.

