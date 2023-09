Il Lume di Franz è blindato, Stronati manda ko il Fiorenzuola

Seconda trasferta e nuova sconfitta per il Fiorenzuola che non riesce a dar seguito alla vittoria ottenuta nel turno precedente con l’Albinoleffe. Il Lumezzane ha colpito con un gol per tempo, mettendo in carniere tre punti che si riveleranno pesanti in ottica salvezza. Tanti rimpianti per i valdardesi che pagano a carissimo prezzo due gravi ingenuità in un confronto in cui i bresciani hanno palesato una notevole solidità difensiva, sfruttando al massimo gli errori avversari.

Bonatti ha presentato i suoi con un classico 4-3-3 relegando però Morello, il migliore in campo domenica scorsa contro l’Albinoleffe, in panchina. Dentro Di Gesù, schierato sul versante di destra. In attacco, Alberti e non Ceravolo a fungere da boa centrale.

Gara tutt’altro che spettacolare nella prima frazione, ma che ha visto Lumezzane e Fiorenzuola tenere ritmi elevati che hanno implicato diversi errori di natura tecnica in fase di costruzione del gioco. I bresciani di Franzini si sono fatti preferire sul piano del possesso, esercitando un supremazia territoriale per la verità piuttosto sterile nella prima parte di gara. I valdardesi hanno agito spesso e volentieri di rimessa con alcune ripartenze a tutta velocità che si sono però perse negli ultimi trenta metri. Portieri inoperosi o quasi: prima Galeotti ha disinnescato un sinistro dalla distanza di Stronati, Sorzi si è invece superato sulla stoccata di destro di Cannavò. Proprio quest’ultimo, nella fase finale della frazione, ha messo in crisi la retroguardia piacentina e, al 40’, l’intervento di Silvestro sull’attaccante di casa è costato il calcio di rigore poi trasformato da Malotti. All’intervallo, il Fiore è sotto.

E’ ripartito fortissimo il Fiorenzuola nella ripresa con Morello inserito da Bonatti nel trio offensivo al posto di un Oneto ancora non al meglio dopo la lunghissima assenza per infortunio. Proprio l’ex Pergo, al 2’, ha sfiorato il pari da distanza ravvicinata e, sul corner susseguente, Gonzi non ha inquadrato lo specchio dai venti metri con un esterno sul fondo. Fuoco di paglia che viene mortificato al quarto d’ora dal raddoppio, rocambolesco, dei padroni di casa: il cross di Moscati da destra induce al tuffo di testa Stronati che ha trafitto incredibilmente Sorzi sul primo palo. Mazzata tremenda sul morale dei ragazzi di Bonatti che ha gettato immediatamente nella mischia Omoregbe e soprattutto Ceravolo (fuori Di Gesù e Gonzi). Risultato: Lumezzane in controllo e Fiorenzuola mai pericoloso dalle parti di Galeotti con Stronati (prova disastrosa la sua) che ha rischiato una nuova “frittata” con un avventato disimpegno in area: Sorzi ha respinto da campione il destro da due passi di Moscati. Una sola opportunità per Di Quinzio e compagni con il diagonale che, alla mezz’ora, ha messo in mostra le doti di rapace dell’area di Ceravolo, frustrato però dall’intervento di Galeotti.

Un netto passo indietro per i valdardesi, troppo timidi nella prima frazione e poco incisivi nella ripresa nonostante l’impegno e la volontà di ristabilire l’equilibrio. Prossimo impegno per il Fiorenzuola, domenica prossima al Pavesi quando l’avversario sarà il Trento (ore 14).

LUMEZZANE-FIORENZUOLA 2-0

MARCATORE: Malotti su rigore al 41′ p.t.; autorete di Stronati al 15′ s.t.

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Righetti; Ilari, Pesce, Moscati; Malotti (dal 27′ s.t. Spini), Cannavò (dal 23′ s.t. Capelli), Gerbi (dal 40′ s.t. Pisano). (Filigheddu, Greco, Capelli, Troiani, Filippini, Basso Ricci, Parodi, Poledri, Kolay). All. Franzini.

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Sorzi; Silvestro (dal 42′ s.t. Seck), Potop, Bondioli, Gentile; Stronati (dal 27′ s.t. Musatti), Di Quinzio, Oneto (dal 1′ s.t. Morello); Di Gesù (dal 16′ s.t. Omoregbe), Alberti, Gonzi (dal 16′ s.t. Ceravolo). (Guadagno, Roteglia, Nelli, Coghetto, Sussi, Oddi, Nava, Kenzin, Beretta, Anelli). All. Bonatti.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Note: angoli 4-6. Ammoniti Stronati e Di Quinzio.

FOTO DI CLAUDIO CAVALLI



CRONACA SECONDO TEMPO

Alla mezz’ora, azione tambureggiante del Fiorenzuola chiusa dal destro in diagonale di Ceravolo messa in angolo da Galeotti. I rossoneri provano ora ad alzare i giri del motore per una rimonta che rimane complicatissima.

Gli ingressi di Ceravolo e Omoregbe fino ad ora non hanno prodotti effetti. Al contrario, al 25′, un’altra ingenuità di Stronati in fase di disimpegno con Sorzi miracoloso sul destro di Moscati da due passi.

Al 15′, raddoppio del Lumezzane. Si è trattato di un’autorete clamorosa: sull’iniziativa di Moscati, cross al centro dell’area e tuffo di testa di Stronati che trafigge Sorzi per il 2-0.

Insiste il Fiorenzuola che, al 6′, ci prova con un calcio di punizione da trequarti: dopo la mischia in area, pallone per Stronati con Galeotti uscito alla disperata e a sventare il pericolo.

Al 2′, subito pericoloso il Fiorenzuola in due circostanze: Morello ha sfondato a sinistra ma il suo sinistro è stato deviato in calcio d’angolo. Sulla battuta del corner, pallone per Gonzi il cui tiro dai venti metri di prima intenzione non ha inquadrato lo specchio. Avvio di ripresa incoraggiante per i rossoneri.

Riparte il match a Lumezzane con mister Bonatti che ha messo mano alla panchina: subito dentro Morello, fuori Di Gesù. Nessuna sostituzione operata dal collega di Vernasca, Arnaldo Franzini.

CRONACA PRIMO TEMPO

Al 40′, calcio di rigore in favore del Lumezzane guadagnato dallo scatenato Cannavò. Dal dischetto, al 41′, non ha sbagliato Malotti con il sinistro.

Al 35′, super parata di Sorzi: l’intervento del giovane portiere rossonero si è reso necessario sulla fucilata di destro scagliata da Cannavò da sinistra con Sorzi che ha deviato in calcio d’angolo.

Al 26′, primo intervento per Galeotti, non troppo complicata per la verità: è stato Stronati, dal limite, a scagliare un destro che il portiere ha bloccato a terra alla sua sinistra.

Ventuno minuti di gioco e risultato ancora inchiodato sullo 0-0: gara priva di emozioni nonostante il gran ritmo. La pressione del Lumezzane è sterile, il Fiorenzuola cerca di colpire in ripartenza e sfruttando la rapidità dei suoi esterni. Fino ad ora però, scarsa precisione e azioni offensive quasi sempre interrotte all’altezza della trequarti offensiva.

Dopo dieci minuti, poche emozioni a Lumezzane ma squadre molto attente in fase difensiva e ben disposte sul piano tattico. Il Lumezzane fino ad ora si è fatto preferire in fase di possesso, i rossoneri stanno faticando a imbastire azioni offensive.

Subito un brivido al 2′ per il Fiorenzuola a causa di un disimpegno avventato di Sorzi con i piedi: nessuno del Lumezzane però è riuscito ad approfittarne. Rossoneri che cercano, come di consueto, di costruire gioco sin dai primi metri. Bonatti oggi presenta Gentile sul versante mancino di difesa, dalla parte opposta l’altro baby Silvestro.

Sono in campo Lumezzane e Fiorenzuola, scontro valido per il quarto turno del girone A di Serie C. Mister Bonatti recupera Stronati che torna titolare nel terzetto mediano dove trovano spazio anche Di Quinzio e Oneto, alla prima dal fischio d’inizio, mentre davanti il tridente è composto da Di Gesù, Alberti e Gonzi. In panchina Morello e Ceravolo.