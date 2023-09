Sul cammino del Fiorenzuola il Lumezzane di Franzini: in campo oggi alle 18.30

Archiviata la prima vittoria in campionato contro l’Albinoleffe (successo che mancava da ben nove mesi), si passa subito al Lumezzane. Il turno infrasettimanale spinge il Fiorenzuola sul campo bresciano, ed è subito un’altra partita insidiosa con l’aggiunta di “pepe” per la presenza sulla panchina dei padroni di casa di Arnaldo Franzini, per tanti anni condottiero del Piacenza Calcio. La sfida, decisamente da bollino rosso viste le ambizioni della squadra lombarda, è in programma alle 18.30.

In queste ore in casa valdardese, oltre a tenere sott’occhio i recuperi di Oddi e Stronati, si teme per il ginocchio malandato di Nava. Possibile qualche altro ballottaggio sia in mezzo al campo che in attacco, dove dovrebbe partire dal primo minuto Alberti.

Le probabili formazioni

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Ragazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti; Ilari,Pesce, Moscati; Malotti, Cannavò, Spini ( Filippini, Filigheddu, Greco, Dalmazzi, Capelli, Basso,Parodi, Troiani, Poledri, Ricci, Scremin, Targordeau, Cali, Kolaj) All. Franzini.

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Sorzi; Silvestro, Potop, Bondioli, Gentile; Gonzi, Nelli, Stronati; Di Gesù; Alberti, Morello. (Guadagno, Coghetto,Nava ,Sussi, Oddi, Oneto, Musatti, Kenzil, Anelli, Omoregbe, Seck, Beretta,Ceravolo, Di Quinzio) All. Bonatti.