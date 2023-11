Il Fiorenzuola Bees torna a vincere al Palarquato. Juve Caserta sconfitta 81-78

Il Fiorenzuola Bees torna a vincere tra le mura amiche e agguanta due punti importanti nella giornata di Ognissanti. Al Palarquato finisce 81-78 contro Paperdì Juve Caserta dopo una partita equilibrata e combattuta. L’inizio è a marce alte, con Giacchè e Preti che consegnano il primo vantaggio a Fiorenzuola al 4’ sul 10-6; è Re che in uscita dalla panchina di voglia cattura il pallone vagante offensivo e scrive +8 per la squadra di Dalmonte. 17-9 al 7’. Moffa in transizione offensiva spara dall’arco per ricucire il gap a -3, con Venturoli in casa Bees che inventa un canestro in jumper di gran classe per chiudere il primo quarto sul 22-17 per Fiorenzuola.

Moffa e Mei incendiano la retina per impattare sul 25-25 la partita, con la Juvi Caserta che alza le proprie percentuali e trova nel tiro in sospensione di Paci il primo sorpasso del match al 13’. 25-27 e timeout pieno per coach Dalmonte. Caserta prova a scappare via, ma Fiorenzuola trova in Sabic due triple di puro talento ad inizio dell’azione che la riconducono a -1 al 16’. 31-32. Mastroianni riporta avanti Caserta con due iniziative personali, con l’elastico che si allunga nuovamente in favore degli ospiti, con Voltolini e Re a chiudere il primo tempo insieme al layup di Ricci sul 39-43. È capitan Ricci a inaugurare il secondo tempo con due iniziative sotto le plance, ma Romano con 5 punti personali mantiene il +5 per la squadra di coach Bartocci. 46-50 al 24’.

Zampogna inventa un’altra tripla dall’angolo sugli sviluppi di uno schema dalla linea di fondo, ma Voltolini con due triple rende forse più di pan per focaccia e ricuce a -3 al 26’. 52-55. La partita diventa una vera sparatoria a percentuali altissime, con Zampogna letteralmente on fire ma Fiorenzuola che non demorde con la stessa arma grazie a Giacchè. A fine terzo quarto è 57-63. Voltolini e Ricci con un minibreak da 5-0 inaugurano l’ultimo parziale costringendo la panchina di Caserta al timeout pieno immediato sul 62-63 al 32’. PalArquato totalmente incendiato, ora la tifoseria di casa spinge per la vittoria dei Bees. Il controsorpasso porta la firma eccellente di Bottioni in casa gialloblu, ma Zampogna con la 5° tripla personale impatta nuovamente in parità sul 68-68 al 34’. Moffa realizza un reverse in terzo tempo con parabola altissima, ma Preti da 3 punti al 37’ riporta avanti la squadra di Dalmonte. 73-70.

Caserta è sorniona e brava a sfruttare il pitturato, trovando in Paci e Romano i canestri per il controsorpasso a 100 secondi dalla fine. 73-74 e timeout Fiorenzuola. Bottioni firma il controsorpasso entrando nell’ultimo minuto di gioco dai 4 metri (77-76), con Preti glaciale ai liberi a 38 secondi dal termine. 79-76 e timeout questa volta per Caserta. Romano conquista e realizza i due tiri liberi del -1, con la Juve Caserta che applica fallo sistematico su Sabic; è 2-2, con Caserta che non riesce a trovare la tripla del pareggio. Il PalArquato esulta, è 81-78 finale per i Bees.