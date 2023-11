Fiorenzuola a caccia di punti salvezza a Caravaggio contro i giovani dell’Atalanta U23

Il Fiorenzuola ha bisogno di punti per uscire dalle zone buie della classifica di Lega Pro. Alle 20.45 i rossoneri scenderanno in campo contro l’Atalanta U23 a Caravaggio. L’impegno che attende i rossoneri non è di quelli più semplici, ma bisogna provarci. Turrini ha ridato entusiasmo e gioco alla squadra, fattori che però non bastano se alla prova dei fatti non si muove la classifica.

I neroazzurri occupano il settimo posto in classifica con 17 punti, quasi il doppio di quelli del Fiorenzuola. I rossoneri non potranno contare su Gonzi e Nava che non andranno nemmeno in panchina, qualche spiraglio per Cremonesi, convocato. Il difensore ex Reggiana e Venezia difficilmente calcherà il campo.

Le probabili formazioni

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Masi, Bonfanti, Del Lungo; Palestra, Awua, Sidibe, Ceresoli; Mallamo; Cissè, Di Serio. A disposizione Avogadri, Gelmi, Gyabuaa,Roaldsey, Italeng, Berto, Regonesi, Ghislandi, Chiwisa, Mendicino,Capone,Rosa, Varnier, Cortinovis. Allenatore: Modesto.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Omoregbe, Alberti, Anelli. A disposizione: Guadagno, Roteglia, Silvestro, Ceravolo, Morello, Seck, Coghetto, Musatti, Kenzin, Beretta, Di Quinzio, Gentile, Cremonesi. Allenatore: Turrini

Arbitro: Maccarini di Arezzo