Il Fiorenzuola bees torna da Rieti con due punti preziosi. Contro la Npc finisce 76-87

Le api gialloblu conquistano due preziosi punti vincendo nella difficile trasferta di Rieti. Finisce 76-87 per il Fiorenzuola Bees che da così continuità alla vittoria conquistata tra le mura amiche. La formazione di coach Dalmonte si trovano di fronte alla trasferta di Rieti contro la Npc. L’inizio della sfida è favorevole ai gialloblu, che con i 7 punti di Preti obbligano al primo timeout pieno la squadra di casa sullo 0-7 al 3’. Bacchin prova a caricarsi sulle spalle l’inizio non positivo di Rieti con 2 iniziative personali, con Kassar che riesce dalla lunetta a riportare le squadre a contatto al 7’. 12-12. È ancora Bacchin in terzo tempo di destro a chiudere il primo quarto con i padroni di casa avanti per 16-13. Fiorenzuola è brava ad impattare con la tripla di Sabic, ma Rieti ad inizio secondo parziale va nuovamente avanti con il facile layup di Agostini al 13’. 24-21. Bottioni con il semigancio mancino scrive -1 al 15’, ma la partita rimane a punteggio basso, con Ricci a firmare il nuovo sorpasso Bees sul 24-26 con la tripla dalla punta.

Venturoli in terzo tempo mancino attacca il canestro per il 33-34 al 18’, riuscendo a convertire poi la sua tripla di partita per il 35-37. È Voltolini in contropiede a firmare ad una manciata di secondi dall’intervallo il 35-39 con cui si chiude il primo tempo in favore della squadra di Dalmonte. 35-39. Giacchè inaugura il secondo tempo con la tripla dall’angolo, con Voltolini che sigla a sua volta la tripla del +10 che costringe la panchina di NPC Rieti al timeout al 23’. 38-48. Sulla giocata da 4 punti (3 punti e libero supplementare) i Fiorenzuola Bees raggiungono il massimo vantaggio sul +13 al 24’ (41-54), con Agostini dai liberi che cerca di tenere in corsa Rieti. Preti scarica un’altra tripla portando i Bees a 14/27 da 3 punti (45-62 al 28’), ma Dal Carro e Melchiorri con un colpo di coda riescono a portare Rieti sul 54-67.

Nell’ultimo parziale si parte a marce basse, con Voltolini che da 8 metri porta Fiorenzuola al +16, ma Markovic in virata prova a dare fiato al pubblico laziale. 62-74 e timeout per coach Dalmonte. Cassar diventa il top scorer dell’incontro correggendo da sotto le plance l’assist di Dal Campo, con Markovic che e’ bravo in contropiede a riportare sotto la doppia cifra di svantaggio Rieti. 70-79 e timeout per coach Dalmonte.

Preti e Sabic in uscita dal timeout attaccano il canestro, riuscendo a convertire una grande difesa di Seck per il 70-83 al 39’. Il gancio destro di Preti chiude la partita entrando nell’ultimo minuto. Finisce 76-87, con i Fiorenzuola Bees che conquistano 2 punti importanti.