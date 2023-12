Basket Fiorenzuola, una grande rimonta ma il colpo di coda è di Piombino

Sfuma nel concitato finale la vittoria per una gagliarda Bees Fiorenzuola che in terra labronica cede alla Solbat Piombino con il punteggio finale di 74 a 68, al termine di una gara a tratti equilibrata e decisa da un gioco da 3 punti dell’Mvp Piccone. Purtroppo nell’economia del match pesa in maniera determinante il pessimo 1/23 nelle triple e l’esito del secondo quarto, con i padroni di casa che grazie al 25-12 gettano le basi per vincere il match. Dopo aver sfiorato le venti lunghezze di svantaggio (45-26 al 17’) gli ospiti danno vita alla rimonta, che purtroppo però si ferma sul più bello.

SOLBAT PIOMBINO 74 BEES FIORENZUOLA 68