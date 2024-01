Pinalli riabbraccia “uno di famiglia”. “Solo con Tabbiani possiamo salvarci”

“Luca Tabbiani è l’unico che può portarci alla salvezza” ne è convinto Luigi Pinalli, presidente del Fiorenzuola, che dopo sei mesi riabbraccia un allenatore che ha fatto la storia della formazione rossonera. “Non mi era mai capitato – continua il numero uno – di cambiare tre allenatori in una stagione. È successo, così riabbraccio uno della famiglia, l’unico tecnico adatto per tentare una salvezza che faremo di tutto per cercare di agguantare.” “Sono riuscito a portare in Serie C questa squadra e vorrei lasciarla in Serie C – conclude Pinalli -. Tengo a precisare però che Tabbiani non può salvarci da solo, dobbiamo lavorare tutti insieme, società e giocatori. Solo così potremo raggiungere l’obiettivo”.